Новосибирск, 7 ноября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Во всём мире сейчас выявлено около 50 разновидностей вируса Коксаки, поэтому только по симптомам не удастся определить конкретный тип вируса, заявил академик РАН Сергей Нетёсов.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Вирусы Коксаки были открыты более 70 лет назад, каждый год они вызывают небольшие вспышки желудочно-кишечных и респираторных заболеваний, в том числе в России. Основная сложность заключается в том, что пути попадания этой инфекции и циркуляции в стране каждый раз разные. Вы никогда не можете оговорить всех возможных случаев, когда человек подхватил его. Это трудно восстановить, тем более что инкубационный период длится несколько дней. Человек забывает, чего он касался и с кем контактировал», — сообщил он агентству ТАСС.

Он уточнил, что для установления диагноза всегда необходимо обратиться к врачу и сдать анализы. Нетёсов подчеркнул, что, несмотря на сложное течение заболевания, смертельных случаев Коксаки пока не зарегистрировано.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября в Сети распространились сообщения о массовом заражении российских туристов неизвестным вирусом в одном из турецких отелей. Высказывались предположения, что это мог быть вирус Коксаки. Роспотребнадзор отправил запрос в минздрав Турции с просьбой предоставить информацию о возможных фактах заражения.

Ведомство взяло на контроль ситуацию с выявлением в РФ вируса Коксаки. Специалисты будут контролировать утренние фильтры в школах. При выявлении симптомов болезни ― насморк, кашель, температура ― ребёнка изолируют от коллектива до момента его выздоровления.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что при обнаружении симптомов вируса Коксаки, в частности кожной сыпи, необходимо срочно вызывать врача и сделать тест.

Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что вирус Коксаки — это целая группа энтеровирусов, которая известна науке и человечеству давно, поэтому ни о какой эпидемии речи быть не может. По его словам, периодически небольшие вспышки заражений вирусом Коксаки возникают по всему миру, в том числе в странах Европы и США.