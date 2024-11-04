Москва, 4 ноября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. При обнаружении симптомов вируса Коксаки, в частности кожной сыпи, необходимо срочно вызывать врача и делать тест, заявил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Christian Charisius/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Вирус Коксаки — давно известный энтеровирус. В просторечии — кишечный грипп. Первые симптомы — это температура, как при гриппе, высокая, и боли в мышцах. Плюс ещё рвота и диарея. Тяжёлая болезнь, особенно для маленьких детей. Может быть также менингит, воспаление сердца, лёгких и почек», — сообщил он RT.

Специалист уточнил, что чаще всего данный вирус передаётся с водой и с едой, хотя заразиться можно контактным и воздушно-капельным путём. Жемчугов также отметил, что распространение таких заболеваний в детских учреждениях — обычное явление.

«Каждый год это бывает — энтеровирусы и ротавирусы. Потому что люди приезжают из отпусков, привозят, дети идут в школу и «обмениваются», а потом приносят инфекцию домой. И вот эти вот вспышки — стандартная ситуация для осени», — рассказал он.

Иммунолог посоветовал чаще мыть руки, а на курортах пить «только проверенную воду». Также Жемчугов добавил, что после появления симптомов необходимо быстро вызывать врача и делать тест, чтобы определить тип вируса. По словам эксперта, вирус Коксаки достаточно «тяжёлая вещь», а кожная сыпь от этого заболевания схожа с ветрянкой и корью.

Как передавало ИА Регнум, Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением в РФ вируса Коксаки. В пресс-службе ведомства отметили, что будет осуществляться контроль за утренними фильтрами в школах, которые подразумевают проверку на наличие признаков заболевания, включая насморк, кашель, температуру и не только. При выявлении симптомов болезни ребёнка изолируют от коллектива до момента его выздоровления.

Коксаки входит в группу энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заразиться ими можно через бытовые предметы, воду и загрязнённые продукты. У заразившихся вирусом Коксаки возникает жар, также возможны рвота, диарея и сыпь на теле.