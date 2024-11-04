Москва, 4 ноября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением в России вируса Коксаки, сообщили 4 ноября в пресс-службе ведомства.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«В связи с появившейся информацией о том, что в некоторых регионах России фиксируются случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки, Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах», — отметили представители федеральной службы.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что утренние фильтры в школах подразумевают проверку на наличие признаков заболевания, включая насморк, кашель, температуру и не только. При выявлении симптомов болезни ребёнка изолируют от коллектива до момента его выздоровления.

2 ноября стало известно о массовом заражении российских туристов неизвестным вирусом в одном из турецких отелей. Согласно некоторым предположениям, речь может идти о вирусе Коксаки. После этого администрация отеля Sirene Belek Golf & Wellness в турецком Белеке заявила, что информация о якобы имевшей место вспышке неизвестного заболевания не соответствует действительности.

Коксаки входит в группу энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заразиться ими можно через бытовые предметы, воду и загрязнённые продукты. У заразившихся вирусом Коксаки возникает жар, также возможны рвота, диарея и сыпь на теле.