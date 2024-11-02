Москва, 2 ноября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Роспотребнадзор отправил в минздрав Турции запрос о предоставлении информации на фоне жалоб российских туристов на неизвестный вирус. Об этом 2 ноября сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ведомством запрошена информация о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и минздравом Турецкой Республики меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на неизвестный вирус в турецком Белеке.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября в Сети распространились сообщения о массовом заражении российских туристов неизвестным вирусом в одном из турецких отелей. Высказывались предположения, что это мог быть вирус Коксаки. Утверждалось, что инфицированные обращались за медицинской помощью с высокой температурой, державшейся более пяти дней.

Администрация пятизвёздочного отеля Sirene Belek Golf & Wellness в Белеке опровергла сообщения о якобы имевшей место вспышке неизвестного заболевания среди российских туристов.