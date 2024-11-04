Москва, 4 ноября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Вирус Коксаки — это целая группа энтеровирусов, которая известна науке и человечеству давно, поэтому ни о какой эпидемии речи быть не может. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

(сс) James Gathany

По его словам, периодически небольшие вспышки заражений вирусом Коксаки возникают по всему миру, в том числе в странах Европы и США, но очень ограниченные.

«Этот вирус передается оральным путем, но чаще воздушно-капельным. Скорость распространения не такая высокая, как у COVID-19, поэтому не стоит боятся каких то ограничений», — подчеркнул вирусолог.

Серьёзную опасность вирус представляет для детей, но он мало опасен для общества в целом. При тяжелом течении может развиться вирусный менингит, если было заражение вирусом типа А, рассказал врач.

«Инфицирование вирусами Коксаки А проявляется высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом и герпангиной. Вирусы Коксаки В чаще поражают сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе, в грудной клетке, сыпи», — отметил Аграновский.

У инфекции могут быть разнообразные симптомы: внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, боль в животе. Иногда нет никаких других симптомов, кроме лихорадки. Болеют в основном дети до 15 лет, добавил вирусолог.

«Я рекомендую не заниматься самостоятельной постановкой диагнозов и самолечением, а обращаться к врачу. В случае проявления симптомов заболевания сразу ограничить контакты с людьми. Если у ребёнка есть какие-либо симптомы нездоровья, его должны изолировать от других детей до полного выздоровления», — подытожил эксперт.

Чтобы избежать инфицирования вирусом Коксаки необходимо соблюдать гигиену: мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, после посещения туалета и перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, фрукты и овощи мыть кипяченой водой, рассказал вирусолог.

Специалисты Роспотребнадзора заявили что в Москве снижается заболеваемость энтеровирусной инфекцией. Они проводят ежедневный мониторинг заболеваемости, в том числе энтеровирусной инфекции. В российской столице на 4 ноября зарегистрированы единичные случаи заражения энтеровирусной инфекцией, которые протекают в легкой форме. Также в ведомстве сообщается, что случаев заболеваний в детских образовательных учреждениях Москвы, в том числе связанных с посещением Турции, не выявлено.

Как передавало ИА Регнум жители ряда регионов России, в том числе Москвы, пожаловались на появление у детей симптомов, схожих с вирусом Коксаки,о котором они узнали из новостей. Родители детей выдвинули версию о том, что инфекцию могли завезти туристы, вернувшиеся из Турции. Одна из жительниц Владимира утверждает, что в группу в детском саду привели ребёнка с вирусом.