Нью-Йорк, США, 7 ноября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. В переходной администрации избранного президента Дональда Трампа уже обсуждается вопрос урегулирования украинского конфликта, советники предлагают ему заморозить конфликт по линии фронта. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Global Look Press/Boris Roessler/dpa

«Нынешняя линия фронта замораживается, по всей протяжённости объявляется демилитаризованная зона. Украина откажется от планов вступить в НАТО ещё как минимум 20 лет. За это США продолжат снабжать её вооружениями», — передаёт пункты плана издание.

Уточняется, что советников будущего президента не устраивает расклад, при котором США является главным источником финансирования Украины, взамен Штатов они предложили переложить эту роль на европейские страны. Также отмечено, что сам Трамп ещё не одобрил ни один из предложенных планов и, возможно, примет решение единолично и в последний момент.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту статью WSJ обезличенной и абстрактной. Ранее он отмечал, что в ходе предвыборной кампании в США звучали заявления о мирных устремлениях на международной арене, но Россия будет делать выводы о новом президенте США после первых конкретных шагов, потому что действия политиков могут расходиться с их предвыборными обещаниями.

6 ноября Трамп заявил сторонникам о своём намерении не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. 7 июля он также отметил, что он единственный из кандидатов в президенты США, кто может предотвратить начало третьей мировой войны.