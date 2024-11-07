Москва, 7 ноября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин формулирует послание для всего мира, заявил 4 ноября телеведущий, генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Путин формулирует месседж для всего мира», — сказал он на Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире».

По словам телеведущего, российские журналисты транслируют идею главы государства на весь мир. Киселёв уточнил, что Путин имеет свою концепцию мира.

Глава медиагруппы отметил, что российский лидер в ходе своих выступлений всегда допускает другую точку зрения, а также умеет хорошо слушать. Телеведущий подчеркнул, что тот, кто понимает Путина, понимает Россию и процессы, происходящие в мире. Киселёв считает, что президент РФ фактически программирует их ход.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года Путин отметил, что Россия была и остается оплотом традиционных ценностей. По его словам, этот выбор страны разделяют люди по всему миру, в том числе и на Западе.

11 октября Владимир Путин заявил, что всеобщий мир и развитие могут быть достигнуты, если учитывать мнение каждой страны. Президент добавил, что Россия и другие государства мирового большинства выступают за более справедливое распределение благ и последовательную демократизацию международной жизни.

5 ноября Путин подчеркнул, что РФ выступает за справедливые мировые отношения без санкций и ограничений. Он указал на активное участие России в международной жизни и конструктивность её внешнеполитического курса, который учитывает и национальные интересы, и объективные мировые тенденции.