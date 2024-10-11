Ашхабад, 11 октября, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Всеобщего мира и развития можно достичь, если учесть мнение каждого государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 11 октября на форуме в Ашхабаде.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления», — сказал Путин.