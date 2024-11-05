Москва, 5 ноября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Россия выступает за справедливые мировые отношения без санкций и ограничений. Об этом заявил президент Владимир Путин 5 ноября в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он отметил, что Россия готова сотрудничать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права. Президент указал на активное участие страны в международной жизни и конструктивность внешнеполитического курса, который учитывает и национальные интересы, и объективные мировые тенденции.

«Мы выступаем за формирование справедливой системы мировых экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политически мотивированных ограничений», — сказал Путин.

Активность и конструктивность Москвы, добавил он, подтвердил недавно прошедший в Казани масштабный саммит БРИКС. На Россию была возложена задача по обеспечению плавной интеграции новых участников объединения, и они действительно быстро и органично влились в организацию.

Эти страны ощутили, что сотрудничество на основе взаимного уважения и обязательного учёта интересов друг друга приносит конкретные, осязаемые результаты, констатировал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что недавний саммит БРИКС в Казани продемонстрировал рост авторитета межгосударственного объединения. Он отметил, что итоговая декларация саммита основана на согласии и балансе интересов представленных сторон, а её главный «пафос» заключается в необходимости повышения доли стран Глобального Юга и Глобального Востока в механизмах глобального управления. Страны БРИКС уже разработали механизмы по альтернативным платёжным механизмам, также указал министр.

По словам посла РФ в Лондоне Андрея Келина, казанский саммит указал на безуспешность попыток западных стран, включая Великобританию, добиться изоляции России на международной арене.