Москва, 7 ноября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Геополитическая ситуация в мире сегодня далека от стабильности, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

«Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности», — говорится в послании Путина, которое зачитал присутствующим на мероприятии секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

По словам президента России, проблемы, которые должны обсудить участники встречи, «исключительно значимы и актуальны». Он подчеркнул, что от решения указанных вопросов зависит углубление многостороннего партнерства в странах СНГ.

Кроме того, как указал Путин, это также касается обеспечения коллективной безопасности, создания условий для роста национальных экономик и продвижения интеграционных процессов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября Владимир Путин заявил, что лидеры стран СНГ постоянно координируют позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам. По его словам, эти мнения по указанным вопросам близки.

11 октября Владимир Путин отметил, что Россия готова обсуждать новый миропорядок на международной арене, включая сотрудничество в рамках различных объединений: СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Он добавил, что обеспечить всеобщий мир и развитие можно только при условии учёта мнения каждого государства и народа, а также при условии уважения их суверенитета.