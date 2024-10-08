Москва, 8 октября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Лидеры стран СНГ постоянно координируют позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам, заявил 8 октября на саммите Содружества президент России Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Позиции лидеров стран — членов СНГ по указанным вопросам близки, отметил глава государства.

«Мы на постоянной основе координируем позиции по ключевым глобальным и региональным проблемам. Причем наши подходы к ним традиционно близки или полностью совпадают», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении Путин также заявил о росте авторитета СНГ как регионального объединения. Кроме того, президент отметил, что 9 мая 2025 года страны — члены Содружества совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Все лидеры СНГ понимают важность сохранения памяти об общей истории и многое делают для сохранения этой памяти, сказал глава российского государства.

Также Путин в начале заседания совета лидеров стран СНГ предложил участникам саммита обсудить шаги по расширению партнёрства в различных областях, от обеспечения общей безопасности до сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.