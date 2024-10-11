Ашхабад, 11 октября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Россия готова к обсуждению нового миропорядка на международной арене, включая сотрудничество в рамках различных объединений: СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Об этом 11 октября, выступая на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», который открылся в Ашхабаде, заявил президент РФ Владимир Путин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Мы готовы обсуждать с нашими зарубежными партнёрами все вопросы, касающиеся нового миропорядка, обеспечивая при этом баланс интересов», ― подчеркнул глава Российского государства.

Путин отметил, что обеспечение всеобщего мира и развития возможно исключительно при условии учёта мнения каждого государства и народа, а также при условии уважения их суверенитета.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 июня заявил, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет ― ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Он указал на то, что всё больше государств стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности.

11 октября в Ашхабаде приземлился борт №1, на котором в Туркменистан прибыл российский лидер. В ходе рабочего визита в страну у Путина запланирован ряд встреч с руководителями иностранных государств. В частности, он проведёт встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

Совершить рабочий визит в Ашхабад Путина пригласил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин не планирует каких-либо контактов с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после встречи с президентом Ирана.