Киев, 7 ноября, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что провёл телефонный разговор с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, который ранее объявил себя победителем на выборах президента США. Об этом глава киевского режима написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Global Look Ptress/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

Их беседа стала первой после прошедшего голосования. Украинский политик вновь поздравил республиканца с победой. От отметил «великолепную работу» семьи и команды Трампа.

По словам главы киевского режима, «потрясающая» кампания, которую провёл республиканец, привела его к успеху. Глава киевского режима также добавил, что он якобы договорился с Трампом «поддерживать тесные связи и усиливать сотрудничество».

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава киевского режима уже поздравлял Трампа с победой. Он оставил соответствующее сообщение в социальной сети X после оглашения предварительных результатов голосования. Украинский политик также выразил надежду на то, что при Трампе США продолжат поддерживать Киев.

6 ноября соперница Трампа на выборах президента действующий американский вице-президент Камала Харрис поздравила своего оппонента с победой и пообещала, что передача власти пройдёт мирно. Она также призвала общественность в США признать результаты голосования.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что команда Трампа обсуждает новый сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной. Уточняется, что план включает несколько ключевых пунктов. Так, предлагается заморозить текущую линию фронта, а по всей её протяжённости объявить демилитаризованную зону.