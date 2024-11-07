Москва, 7 ноября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Данные законных клиентов финансовых организаций оказались в базе данных Банка России вместе с реквизитами мошеннических счетов. Эту информацию подтвердили два источника РБК в крупных банках, а также вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Яна Епифанова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Собеседник издания пояснил, что физические лица могли попасть в базу, если их персональные данные были слиты и использованы мошенниками для открытия счетов, на которые они переводили украденные денежные средства. Из-за этого у клиентов банков возникли проблемы с обслуживанием в кредитных организациях.

«Такая проблема существует. Добросовестные физические лица — клиенты банков могут попадать в так называемый чёрный список — базу данных Банка России. Однако в настоящее время ассоциацией не зафиксирован массовый характер такой проблемы», — отметила Епифанова.

Она добавила, что база содержит атрибуты отправителя несанкционированного перевода — номер счёта, карты, электронного кошелька.

По словам вице-президента АБР, сейчас ведётся проработка вариантов создания банками и регулятором законодательного механизма, который позволит добросовестным клиентам, у которых украли персональные данные, доказать свою легитимность в банках, где они обслуживаются.

Как сообщало ИА Регнум, с 25 июля российские банки обязали приостанавливать на два дня переводы денежных средств на некоторые счета. Как уточнили в ЦБ РФ, меры безопасности принимаются в отношении переводов на счета получателей, информация о которых внесена в базу данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Если организация позволит совершить такой перевод, её обяжут вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.

Отмечается, что перевод приостановят, даже если сам клиент начнёт настаивать на нём или попытается отправить деньги повторно в период двухдневной «заморозки».

Также банки начали приостанавливать переводы по новым признакам мошеннических операций. Клиента предупреждают, что платёж может быть предназначен злоумышленникам.

Эксперт-аналитик «Банки. ру» Эряния Бочкина 30 августа пояснила, что банковские карты россиян могут ошибочно заблокировать из-за нового закона о национальной платёжной системе, который направлен на борьбу с мошенниками.

20 августа пресс-служба Банка России сообщила, что во II квартале текущего года мошенники провели почти 257 тыс. операций, украв с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей. При этом 16,3 млн попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму 2,3 трлн рублей удалось отразить, добавили в регуляторе.