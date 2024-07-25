Москва, 25 июля, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Новый механизм возврата банками денег, похищенных мошенниками у граждан, начал действовать в России с 25 июля. Об этом напомнил Центробанк (ЦБ) РФ со ссылкой на вступление в силу соответствующего закона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На своём сайте регулятор уточнил, что после получения заявления от клиента о возврате средств у кредитных организаций есть 30 дней, чтобы проверить поступившее обращение и перечислить деньги. Банк будет обязан вернуть средства, если он допустил перевод денег на мошеннический счёт, который ЦБ РФ внёс в специальную базу о случаях мошеннических операций.

Согласно закону, который вступил в силу, кредитные организации должны приостанавливать на двухдневный срок денежные переводы, если информация о получателе денег содержится в этой базе.

Кроме того, кредитной организации придётся вернуть средства, если она не уведомила клиента о совершении перевода без согласия владельца счёта, с которого списались деньги. Также банкам предписали возвращать деньги, если клиент уведомил их о потере банковской карты или о том, что карту использовали без его согласия.

Эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев в беседе с ИА Регнум заявил, что указанный закон даёт российским банкам реальную финансовую мотивацию противодействовать скрытым утечкам персональных данных и мошенничеству. Вместе с тем он предупредил, что мошенники подготовились к нововведению. Теперь для своих операций злоумышленники пытаются использовать систему вербовки новых посредников, так называемых дропперов.

Эксперт подчеркнул, что мошенники постараются увеличить список лиц, которые ещё не были замечены в подозрительных операциях. Косарев добавил, что ЦБ РФ сейчас не просто стремится актуализировать перечень лиц, переводы которым должны быть заморожены, но и желает, чтобы финансовые организации пользовались для борьбы с мошенниками современными технологиями.