Москва, 20 августа, 2024, 10:53 — ИА Регнум. По итогам II квартала 2024 года мошенники провели почти 257 тыс. операций, украв с банковских счетов граждан и компаний около ₽4,8 млрд. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Банка России.

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«В апреле–июне 2024 года банки зафиксировали почти 257 тыс. мошеннических операций, что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала», — говорится в сообщении.

Банки подтвердили сокращение количества операций без добровольного согласия клиентов. Так, удалось отразить 16,3 млн попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму ₽2,3 трлн. В Банке России отметили, что эти показатели почти в полтора раза больше средних значений за предыдущий период.

В августе банкиры назвали три схемы мошенничества, нацеленные на пенсионеров. В ходе первой схемы злоумышленники по телефону представляются сотрудниками Социального фонда России. Они якобы обещают перерасчёт и увеличение пенсии. При втором варианте аферисты рассказывают о фейковой акции, во время которой пенсионерам якобы предоставляют скидки на ЖКУ. Согласно третьей схеме, мошенники представляются страховой компанией и просят «продлить» полис ОМС.