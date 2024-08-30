Москва, 30 августа, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Банковские карты россиян могут ошибочно заблокировать из-за нового закона, который направлен на борьбу с мошенниками, сообщила эксперт-аналитик «Банки. ру» Эряния Бочкина в беседе с агентством «Прайм».

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

По её словам, с конца июля некоторые клиенты банков в России столкнулись с блокировкой всех имеющихся у них карт. Как объяснила эксперт, это связано с вступившим в силу законом о национальной платёжной системе, которая призвана защищать граждан от злоумышленников.

Согласно принятому проекту, банки, отправившие деньги клиента мошенникам, обязаны их вернуть, если получатель есть в базе Центробанка. Блокировка карты может случиться как после обычного перевода, который произошёл по ошибке, так и из-за действия аферистов.

Как передавало ИА Регнум, мошенники придумали новую схему для обмана россиян, при которой они арендуют банковские карты у так называемых дропов для вывода на них похищенных денежных средств.

20 августа пресс-служба Банка России сообщила, что во II квартале текущего года мошенники провели почти 257 тыс. операций, украв с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей. При этом 16,3 млн попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму 2,3 трлн рублей удалось отразить, добавили в регуляторе.

Ранее эксперты ВТБ раскрыли три схемы злоумышленников, направленные на выманивание личных данных пенсионеров для хищения денег. Для этого они пытаются обманывать пожилых людей, используя темы якобы перерасчёта пенсии, оформления полиса ОМС и несуществующих скидок на ЖКУ.