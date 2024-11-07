Астана, 7 ноября, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Россия и Казахстан ведут подготовку государственного визита президента России Владимира Путина в Астану. Об этом 7 ноября сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра ― министром иностранных дел республики Муратом Нуртлеу.

Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Он уточнил, что визит ожидается 27 ноября.

«Мы ведём серьезную подготовку государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан 27 ноября», ― подчеркнул Лавров.

Глава МИД добавил, что к предстоящему саммиту готовятся десятки документов.

«Предстоящий 27 ноября госвизит президента России в Казахстан имеет большое значение для продвижения многопланового партнерства», ― подчеркнул в свою очередь Нуртлеу.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об активной подготовке к визиту Путина в Казахстан. Представитель Кремля также пообещал своевременно проинформировать о датах.

25 октября российский лидер заявил, что российско-казахстанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Он также добавил, что Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и других многосторонних структур.

Путин 3 июля сообщил, что у России и Казахстана есть много важных направлений и интересных проектов. В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что двустороннее сотрудничество между двумя государствами развивается по восходящей линии.