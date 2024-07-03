Астана, 3 июля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Казахстаном постоянно растет, из-за чего он достиг уже почти $30 млрд. Об этом во время встречи с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил президент РФ Владимир Путин.

Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Мы с вами в постоянном контакте. Товарооборот растёт. Он достиг почти $30 млрд», — произнёс глава российского государства в ходе переговоров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он также сказал, что Россия остается одним из основных торгово-экономических партнёров Казахстана, подчеркнув, что у двух стран есть много «важных направлений» и «интересных проектов».

В свою очередь, Токаев отметил, что двустороннее сотрудничество между РФ и Казахстаном развивается по восходящей линии. Он сообщил, что лично контролирует реализацию договорённостей и соглашений, которые были достигнуты в ходе визита Путина в республику в ноябре прошлого года.

«Эти проекты, которые были согласованы во время вашего визита, очень важные. По сути они олицетворяют стратегический характер взаимодействия наших государств», — подчеркнул глава Казахстана.

Ранее президент РФ встретился на полях ШОС в Астане с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что первое решение, которое примут на саммите ШОС, будет о принятии Белоруссии полноправным участником этой организации.