Москва, 28 октября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. В настоящее время ведётся активная подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Казахстан. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Наталия Губернаторова/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Визит [Путина в Казахстан] действительно активно готовится. О датах своевременно проинформируем», — процитировало его слова ТАСС.

Отмечается, что российский лидер может посетить Казахстан с государственным визитом 27 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником ― Днём республики. Президент РФ также указал на впечатляющие успехи республики в социальной и экономической областях, а также на её важную конструктивную роль в региональных и международных делах.

Российский лидер 8 октября назвал полезной и важной инициативу Токаева по созданию Международной организации по русскому языку в СНГ. Путин уточнил, что русский язык стал для всех стран содружества языком межнационального общения.