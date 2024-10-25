Астана, 25 октября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником ― Днём республики. Поздравительную телеграмму 24 октября опубликовало посольство РФ в Казахстане.

Илья Питалев/РИА Новости

Российский лидер отметил впечатляющие успехи Казахстана в социальной и экономической областях, а также важную конструктивную роль республики в региональных и международных делах.

Глава государства добавил, что российско-казахстанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Он также подчеркнул, что Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других многосторонних структур.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей ― на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», ― указал в поздравительной телеграмме Путин.

Он также пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов, а гражданам Казахстана ― счастья и процветания.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября 1990 года Казахстан принял Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР. В честь этого события в 1995 году 25 октября было объявлено национальным праздником — Днём республики. В декабре 2001 года ему присвоили статус государственного праздника.

Однако в апреле 2009 года празднование Дня республики отменили. В июне 2022 года Токаев предложил восстановить празднование Дня республики и вернуть ему статус национального праздника. В сентябре глава государства подписал соответствующие поправки в законодательство.