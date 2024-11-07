Бейрут, 7 ноября, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Истребители ВВС Израиля возобновили атаку объектов шиитской организации «Хезболла» на южных окраинах Бейрута. Об этом ТАСС сообщила местная служба гражданской обороны.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

Уточнялось, что самолёты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли три удара по району Узаи вблизи международного аэропорта имени Рафика Харири в столице Ливана.

Израильская армия распространила предупреждения о предстоящей бомбардировке района Тахвита-эль-Гадир и предместья Хадас, добавил источник.

Последствия атаки ЦАХАЛ не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, согласно отчёту Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана от 5 ноября, не менее 15 человек погибли в результате атаки ВС Израиля. Ракеты попали по жилому дому в городе Барже в 30 км к югу от Бейрута. Здание располагалось рядом со средней школой имени Камаля Джумблата, где находится временный пункт по расселению перемещённых лиц. В обоих помещениях проживали беженцы из южных районов Ливана. После ракетного удара начался пожар, который ликвидировали спасатели. Ранения различной степени тяжести получили десятки людей.

Самолёт Ил-76 МЧС России доставил 5 ноября на Родину граждан РФ, пожелавших покинуть Ливан из-за боевых действий. Спецборт совершил посадку в аэропорту Домодедово. В страну вернулись 100 россиян.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию в южных районах Ливана с использованием авиации и артиллерии. Согласно заявлению, в рамках операции, получившей название «Стрелы севера», были предусмотрены локальные и целенаправленные рейды против объектов «Хезболлы».