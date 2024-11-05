Москва, 5 ноября, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Самолёт Ил-76 МЧС России доставил на Родину 100 граждан РФ, пожелавших покинуть Ливан из-за боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МЧС РФ

«Спецборт МЧС, ранее вылетевший из Бейрута, совершил посадку в аэропорту Домодедово, на его борту 100 граждан России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что этот же самолёт днём доставил в Бейрут 19 т гуманитарной помощи для ливанцев.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября спасатели приступили к эвакуации российских граждан из Ливана на фоне обострения ситуации в ближневосточном регионе ранее в этот же день, 3 октября. Так, спецборт с 60 россиянами на борту вылетел из Бейрута. Он также доставил гуманитарную помощь для ливанского населения общим весом 33 т.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в южных районах Ливана с использованием авиации и артиллерии. Согласно заявлению, в рамках операции, получившей название «Стрелы севера», предусмотрены локальные и целенаправленные рейды против объектов «Хезболлы».

3 октября посол Ливана в России Шауки Бу Нассар сообщил, что Бейрут попросил Москву помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Россия дала понять, что официальные лица РФ совершают множество звонков, чтобы заручиться поддержкой мирного решения, добавил он.