Бейрут, 6 ноября, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Как минимум 15 человек погибли в результате атаки ВС Израиля по жилому дому в городе Баржа в 30 километрах к югу от Бейрута. Об этом 5 ноября сообщается в отчете Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

«По предварительным данным, 15 человек погибли в результате удара враждебных израильских ВВС по жилому дому в Барже»,— сказано в отчете, фрагмент которого распространил телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что в результате удара ВС Израиля ракеты попали по жилому дому, расположенному рядом со средней школой имени Камаля Джумблата, где находится временный пункт по расселению перемещенных лиц. В обоих зданиях проживали беженцы из южных районов страны, после ракетного удара начался пожар, который ликвидировали спасатели.

Согласно заявлению, ранения различной степени тяжести получили десятки людей. Поисково-спасательные операции продолжаются, число погибших и пострадавших может возрасти.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за прошедшие сутки 3 ноября погибли 55 палестинцев и 71 ливанец.

Главы 15 агентств Организации Объединённых Наций и гуманитарных организаций подписали совместное заявление, в котором назвали ситуацию на севере сектора Газа близкой к апокалиптической на фоне гуманитарной катастрофы и продолжающейся военной операции Израиля.

Отмечается, что только за последние несколько дней на севере палестинского анклава были убиты сотни палестинцев, большинство из которых женщины и дети.

31 октября в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли по меньшей мере 95 человек. В течение суток израильские войска атаковали район лагеря беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава.