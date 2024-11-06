Вашингтон, 7 ноября, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Об этом 6 ноября сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина

По информации знакомых с содержанием беседы источников, на фоне попыток ряда мировых лидеров наладить контакты с Трампом использовались не только официальные, но и неформальные каналы связи.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил себя 47-м президентом США и выразил уверенность, что набрал более 315 голосов выборщиков. Итог выборов он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела».

Президент России Владимир Путин не собирается поздравлять республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что выборы проходили в недружественной для России стране, которая напрямую вовлечена в конфликт на Украине.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с возвращением на пост президента США. Предвыборная кампания прошла в острой борьбе, а победа Трампа стала результатом его личного «подвига», отметил Лукашенко.