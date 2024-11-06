Вашингтон, 6 ноября, 2024, 22:24 — ИА Регнум. На фоне президентских выборов в США индекс доллара впервые с 11 июля достиг уровня 105,1 пункта. Такие данные на 6 ноября привела платформа Tradingview.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

По состоянию на 05:54 мск, индекс доллара США рос на 1,3%, до 104,801 пункта. Уже к 06:15 мск индекс американской валюты достиг отметки в 104,901 пункта (+1,4%).

К 20:00 мск рост замедлился до 1,61% и составил 105,123 пункта.

Индекс доллара США отражает стоимость американской валюты по отношению евро, швейцарскому франку, японской йене, фунту стерлингов, канадскому доллару и шведской кроне. Показатель служит индикатором экономической стабильности, мерой покупательной способности и ориентиром для инвесторов.

Как сообщало ИА Регнум, по информации площадки криптовалютной биржи Binance, на фоне президентских выборов в США стоимость биткоина обновила исторический максимум. Цена за сутки изменилась на +9,14%, превысив отметку в 74 тыс. долларов.

Республиканец Дональд Трамп 6 ноября объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых «колеблющихся» штатах. Он пообещал, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории государства.

Победа Дональда Трампа на выборах президента США действительно принесёт мир, но вместе с ним и снижение цены на нефть до 50 долларов, считает российский миллиардер Олег Дерипаска.