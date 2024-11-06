Вашингтон, 6 ноября, 2024, 06:39 — ИА Регнум. На фоне президентских выборов в США стоимость биткойна обновила исторический максимум. Это следует из данных площадки криптовалютной биржи Binance.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Отмечается, что цена биткойна изменилась на +9.14% за последние 24 часа, достигнув превысив отметку в 74 тыс. долларов.

При этом из-за высокой волатильности цифровой валюты её стоимость то резко падает, то снова возрастает.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о планах превратить США в «биткоин-сверхдержаву». Он отметил, что Соединённые Штаты должны заняться производством этой цифровой валюты, если она станет определяющей в судьбе мира. Также политик заявил о желании создать «стратегический резерв» биткоина в случае, если вновь станет главой государства.

Уверенную победу Дональда Трампапрогнозируют в нескольких штатах, рассчитал телеканал Fox News. Предположительно, республиканец набрал более половины от необходимых для победы 270 голосов выборщиков (196), против 112 у его соперницы Камалы Харрис (Демократическая партия).