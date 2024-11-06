Москва, 6 ноября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Будущий президент России будет таким же, как действующий глава государства Владимир Путин, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

В ходе выступления Пескова на просветительском марафоне «Знание. Первые» ему задали вопрос, каким будет следующий президент.

«Такой же, как Путин. И в любом случае такой, за какого вы проголосуете. Выбирать вам», — ответил пресс-секретарь главы государства.

Как передавало ИА Регнум, Песков в ходе своего выступления на просветительском марафоне заявил, что после крушения СССР мир стал однополярным, США — страной-жандармом, которая навязывала миру «правила» вместо международного права, а Россия в свой «медовый месяц» с Западом превратилась в объект выкачивания дивидендов.

После крушения СССР бюджет России был чуть больше бюджета Нью-Йорка, а сейчас экономика РФ находится на 4-5 месте в мире, и Россия уверенно держит свой запас прочности, который позволяет ей быть застрахованной от непростых времён и непредсказуемости, отметил пресс-секретарь президента.

Сейчас происходит переход к более справедливой системе мироустройства, сказал также Песков. Переход к многополярному миру будет долгим, поскольку гегемоны не хотят отказываться от своей роли, пояснил он.

Россия никогда не развивалась «как закрытая коробка», и в будущем страна тоже будет открытой, сильной, уважающей другие государства и открытой для сотрудничества, добавил пресс-секретарь президента.