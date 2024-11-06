Москва, 6 ноября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Россия никогда не развивалась как «закрытая коробка» и никогда не будет так делать. Об этом 6 ноября, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия всегда и со всеми будет открыта для сотрудничества.

«Какой будет Россия? Конечно, она будет сильной, здоровой, самой большой», ― добавил Песков.

По его словам, Россия будет уважать другие страны, будет искать партнёров, которые готовые на мирное, взаимоуважительное взаимодействие во всех сферах.

Как сообщал ИА Регнум, 4 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что суверенное мировоззрение, национальная культура, неустанный творческий поиск необходимы для определения успешного будущего России. Глава государства считает, что тогда самые смелые, дерзновенные мечты обязательно сбудутся. Российский лидер также высказал убеждённость в том, что, несмотря на текущие вызовы, надо ставить перед собой задачи, опережающие время.

В январе российский лидер заявил, что в России укрепление государства происходит по всем направлениям. Он отметил, что несмотря на ограничения и сложности, с которыми приходится сталкиваться стране, её экономика стала первой в Европе по паритету покупательной способности. Россия вышла по объёму экономики на первое место в Европе и стала пятой экономикой мира.

Путин подчеркнул, что чем сильнее будет становиться Россия, тем у меньше у кого бы то ни было будет возникать желание исключить её из каких-либо международных организаций.

По словам Песков, что Россия уверенно держит свой запас прочности, благодаря которому преодолеет непростые времена. Страна, по его словам, застраховалась от непредсказуемости.