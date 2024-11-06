Москва, 6 ноября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. После крушения СССР Россия в свой «медовый месяц» с Западом превратилась в объект выкачивания дивидендов, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента напомнил, что после крушения СССР бюджет России был чуть больше бюджета Нью-Йорка, а сейчас экономика РФ находится на 4-5 месте в мире. Россия уверенно держит свой запас прочности, который позволяет ей быть застрахованной от непростых времён и непредсказуемости, отметил он.

Мир после крушения СССР стал однополярным, США — страной-жандармом, но теперь происходит переход к более справедливой системе мироустройства, сказал также Песков. Переход к многополярному миру будет долгим, поскольку гегемоны не хотят отказываться от своей роли, пояснил он.

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