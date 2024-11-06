Москва, 6 ноября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Россия уверенно держит свой запас прочности, благодаря которому преодолеет непростые времена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая 6 ноября на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Страна, по его словам, застраховалась от непростых времён и непредсказуемости.

Прежде российский бюджет ненамного превышал бюджет Нью-Йорка, но за два с половиной десятка лет страна прошла гигантский путь. Россия не только выжила, но встала на ноги, достигла 4-5 места по ВВП, по паритету покупательной способности, отметил представитель Кремля.

«Нам не только удалось встать на ноги, а когда началась вот эта вот череда перемен, когда начался идеальный шторм, когда сюда ещё добавились попытки стран коллективного Запада нас наказать просто за наше хотение стать самостоятельными, нам удалось выстоять в этих непростых условиях», — сказал Песков.