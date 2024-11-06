Москва, 6 ноября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Переход к многополярному миру будет долгим и мучительным по причине того, что гегемоны не хотят отказываться от своей роли, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Он отметил, что мир после крушения Советского Союза стал однополярным, а США превратились в страну-жандарма. Вместе с тем, по словам пресс-секретаря, в настоящее время наблюдается переход к более справедливой системе мироустройства.

При этом Песков подчеркнул, что такой переход окажется долгим.

«Наверное, это десятилетия, это не годы, это десятилетия», — сказал он.