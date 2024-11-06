Вашингтон, 6 ноября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Американский народ выбрал кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа новым президентом, заявил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в соцсети X.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Дональд Трамп стал теперь нашим избранным президентом, которого американский народ выбрал в такие времена, как нынешние», — написал Джонсон.

Он отметил, что республиканцы в Конгрессе готовы помогать Трампу, чтобы его обещания «сделать Америку вновь великой» и «улучшить качество жизни каждой семьи» воплотились в жизнь. По его словам, избиратели решительно отвергли кандидатуру соперницы Трампа, демократа Камалы Харрис, так как не захотели мириться с миграционной политикой демократов, высоким уровнем преступности, ростом цен и другими проблемами.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября в США прошли всеобщие выборы, по итогам которых страна получит нового президента и вице-президента, треть членов Сената и всю палату представителей, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. По предварительным подсчётам СМИ, Трамп заметно обходит Харрис и побеждает на выборах. Официально итоги ещё не объявлены, продолжается подсчёт голосов.

Согласно прогнозам, республиканцы обеспечат себе по меньшей мере 51 место в Сенате Конгресса и получат над ним контроль. В палате представителей перевес также на стороне республиканцев.

Выступая перед сторонниками, Трамп уже объявил себя 47-м президентом США и выразил уверенность, что набрал более 315 из 583 голосов выборщиков. Итог голосования он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», и пообещал американскому народу «золотой век».