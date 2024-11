Вашингтон, 6 ноября, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Республиканцы получили большинство в Сенате Конгресса США — верхней палате парламента, сообщают Fox News, The New York Times (NYT) и агентство Reuters со ссылкой на предварительные подсчёты результатов голосования.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

Республиканская партия обеспечила себе 51 место, необходимое для доминирования в Сенате. При победе кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа для этого хватило бы 50 мест, но партия справилась и так.

Демократы, по данным Fox News, обеспечили себе 43 места, The New York Times (NYT) и Associated Press (AP) сообщают о 42.

Республиканцы получают 176 мест в Палате представителей, демократы — 139, информирует NYT. По данным AP, соотношение составляет 178 против 143 мест, по данным Fox News — 176 и 139 мест. Большинство в нижней палате обеспечивает себе партия, занявшая 218 мест.

В настоящее время небольшой перевес в Сенате на стороне демократов — 51 место против 49. Республиканцы доминируют в Палате представителей (220 против 212), председательствует в ней Майк Джонсон.