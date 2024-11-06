Трамп станцевал после объявления о победе на выборах
Вашингтон, 6 ноября, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп завершил своё победное выступление коротким танцем под песню Y. M. C. A. Видео опубликовало агентство Reuters.
Именно эта песня использовалась Трампом на митингах во время кампании по переизбранию в 2020 году. Она же играла, когда экс-президент в последний раз поднимался по трапу борта номер один 20 января 2021 года, направляясь во Флориду перед инаугурацией будущего президента Джо Байдена.
Как передавало ИА Регнум, в США 6 ноября завершились выборы президента страны, последние участки закрылись в штате Аляска. Идёт подсчёт голосов. Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, ещё 226 — за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов.
AP на основе подсчитанных бюллетеней сообщило, что отрыв Трампа от его оппонента Харрис превысил 5 млн голосов избирателей на общенациональном уровне. По данным агентства, Трамп набрал уже более 68,5 млн голосов избирателей, а Харрис — лишь 63,4 млн.
Трамп 6 ноября в ходе выступления перед сторонниками во Флориде уже объявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом. Политик считает, что по результатам выборов он наберёт более 315 голосов выборщиков. Республиканец также пообещал, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории государства.