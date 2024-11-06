Вашингтон, 6 ноября, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп завершил своё победное выступление коротким танцем под песню Y. M. C. A. Видео опубликовало агентство Reuters.

ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС Дональд Трамп

Именно эта песня использовалась Трампом на митингах во время кампании по переизбранию в 2020 году. Она же играла, когда экс-президент в последний раз поднимался по трапу борта номер один 20 января 2021 года, направляясь во Флориду перед инаугурацией будущего президента Джо Байдена.

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Как передавало ИА Регнум, в США 6 ноября завершились выборы президента страны, последние участки закрылись в штате Аляска. Идёт подсчёт голосов. Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, ещё 226 — за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов.

AP на основе подсчитанных бюллетеней сообщило, что отрыв Трампа от его оппонента Харрис превысил 5 млн голосов избирателей на общенациональном уровне. По данным агентства, Трамп набрал уже более 68,5 млн голосов избирателей, а Харрис — лишь 63,4 млн.

Трамп 6 ноября в ходе выступления перед сторонниками во Флориде уже объявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом. Политик считает, что по результатам выборов он наберёт более 315 голосов выборщиков. Республиканец также пообещал, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории государства.