Москва, 6 ноября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Следственный комитет России расследует дело преступной группы, которая организовала миграцию не менее 140 сирийцев через территорию России и Белоруссии в страны Западной Европы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Евгений Киркаленко

«В военном СУ СК РФ по Московскому военному округу расследуется уголовное дело в отношении ОПГ, создавшей канал незаконной миграции не менее 140 граждан Сирийской Арабской Республики в Западную Европу через Российскую Федерацию и Республику Беларусь путём внесения за денежное вознаграждение фиктивных сведений относительно цели въезда указанных лиц на территорию России», — говорится в сообщении.

В публикации отмечено, что военными следственными органами СК России на постоянной основе ведётся работа по выявлению лиц, получивших гражданство, но не вставших на воинский учёт. Говорится также и о нескольких других фактах пресечения преступной деятельности в области миграции.

«В военном СУ СК России по Ленинградскому военному округу расследуется уголовное дело по факту организации незаконной миграции группы граждан одного из арабских государств путём внесения фиктивных сведений через Госпортал «Госуслуги». А в Южном военном округе расследуется уголовное дело по факту организации незаконной миграции десятков граждан Армении, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана путём заключения за денежное вознаграждение с указанными гражданами фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров на выполнение работ», — указано в материале.

Уточняется, что по всем уголовным делам проведены обыски и задержания, виновные лица заключены под стражу, а также изъяты денежные средства, полученные преступным путем и документы, бланки и печати, используемые для совершения преступлений.

Как передавало ИА Регнум, российским властям нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике, подчёркивал в апреле президент Владимир Путин. По его словам, в Россию должны приезжать только те лица, которые уважают традиции страны, историю и русский язык.

30 октября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о лишении российского гражданства с начала года более 1200 человек. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество выдворенных из страны иностранцев. В органах МВД приняли 34 тыс. решений о сокращении сроков временного нахождения, а также порядка 180 тыс. — об ограничении возможности приехать в Россию.

5 ноября в МВД сообщили, что количество легальных трудовых мигрантов в России выросло на 41%. Согласно статистике ведомства, за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число разрешений на работу увеличилось до 120,2 тыс.