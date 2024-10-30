Москва, 30 октября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. С начала 2024 года гражданства России были лишены более 1200 человек. Об этом 30 октября сообщил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Только в рамках операции «Нелегал-2024» выявлено свыше 106 тыс. нарушений миграционного законодательства, принято 20 тыс. решений об административном выдворении и депортации… В текущем году сокращён срок пребывания более 7 тыс. приезжих, не прошедших дактилоскопирование и фотографирование. Лишены гражданства свыше 1200 лиц», — сообщил он на коллегии МВД России.

По его словам, в 1,5 раза увеличилось количество выдворенных из страны иностранцев. В органах МВД приняли 34 тыс. решений о сокращении сроков временного нахождения, а также порядка 180 тыс. — об ограничении возможности приехать в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в апреле указывал на то, что российским властям нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике. Путин подчеркнул, что в Россию должны приезжать только те лица, которые уважают традиции страны, историю и русский язык.

8 августа глава государства подписал закон о прекращении приобретённого гражданства РФ за уклонение от постановки на воинский учёт. Согласно новому закону, после получения гражданства иностранец обязан встать на воинский учёт в двухнедельный срок с момента регистрации по месту жительства. Наличие военного билета является условием для легального трудоустройства.

В сентябре МВД запросило у военкоматов данные о мигрантах, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт. Таким образом ведомство приступило к реализации положений законов, предусматривающих лишение гражданства для лиц, которые натурализовались, но решили уклониться от службы в армии.