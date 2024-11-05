Москва, 5 ноября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Количество легальных трудовых мигрантов в России выросло на 41%. За девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число разрешений на работу увеличилось до 120,2 тыс., сообщили 5 ноября «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Алексей Майшев/РИА Новости

Отмечается, что из общего количества выданных разрешений 34,9 тыс. документов предоставили высококвалифицированным специалистам, это на 55% больше показателей 2023 года.

Патент и разрешение на трудовую деятельность выдают иностранцам для работы в России. Патент требуется для граждан из безвизовых стран (Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан). Работник при этом может находиться только в выдавшем документ регионе. Зачастую иностранцы по патенту трудоустраиваются в сфере торговли, строительства, такси.

Гражданам из визовых стран (Китай, США, Германия) сначала необходимо получить разрешение на работу. После этого компания оформляет документ. В данном случае работник трудится только по указанной профессии и в определённом регионе.

По данным МВД, число выданных патентов за девять месяцев 2024 года сократилось с 1,7 млн до 1,6 млн.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о лишении российского гражданства с начала года более 1200 человек. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество выдворенных из страны иностранцев. В органах МВД приняли 34 тыс. решений о сокращении сроков временного нахождения, а также порядка 180 тыс. — об ограничении возможности приехать в Россию.

Российским властям нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике, подчёркивал в апреле президент Владимир Путин. По его словам, в Россию должны приезжать только те лица, которые уважают традиции страны, историю и русский язык.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо исключить пребывание в России иностранцев, которые несут угрозу её безопасности. Трудовым мигрантам, у которых низкая квалификация, следует разрешать приезжать в страну только на время работы. Российская государственная политика в сфере миграции должна отвечать интересам граждан РФ, а не других стран, отметил он.