Москва, 6 ноября, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Совет Федерации единогласно одобрил закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Пленарное заседание состоялось 6 ноября.

Договор подписали в Пхеньяне 19 июня 2024 года в целях углубления партнёрства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений. Он предусматривает постоянное поддержание партнёрства на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.

Также в договоре стороны подтвердили стремление к укреплению глобальной стратегической стабильности и продвижению многополярной системы международных отношений.

Договором, в частности, предусмотрено, что стороны на постоянной основе поддерживают и развивают отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права.

Как передавало ИА Регнум, договор между Москвой и Пхеньяном был подписан лидерами государств Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном 19 июня по итогам переговоров. 24 октября Госдума РФ ратифицировала его.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что новый документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что соглашение РФ и КНДР подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество, в том числе в сфере безопасности. Он подчеркнул, что два государства будут опираться на положения этого договора при дальнейшем развитии отношений.

Президент ранее сообщил, что согласно четвёртой статье договора РФ и КНДР одна из сторон немедленно оказывает военную помощь всеми имеющимися у неё средствами, если другая сторона окажется в состоянии войны из-за вооружённого нападения одного или нескольких государств. Путин отметил, что Россия и КНДР сами решат, как именно применять эту статью.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 30 октября, что нет ничего необычного в том, что Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Она напомнила, что два государства являются хорошими соседями с историей отношений.