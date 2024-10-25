Казань, 25 октября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Россия и КНДР сами решат, как именно применять статью о военной взаимопомощи, заявил президент РФ Владимир Путин.

Артем Геодакян/РИА Новости

«Но я хочу сказать, что это наше суверенное решение: будем мы применять что-то, не будем, где, как, нужно ли нам это или мы будем заниматься, допустим, только проведением каких-то учений, подготовкой, передачей какого-то опыта — это наше дело», — сказал российский лидер в беседе с тележурналисткой Ольгой Скабеевой.

Глава государства подчеркнул, что Россия в контакте с северокорейскими друзьями.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин прокомментировал «спутниковые снимки» с якобы северокорейскими военными и назвал их «серьёзной вещью». Вместе с этим российский лидер напомнил, что 24 октября Госдумой России был ратифицирован договор РФ и КНДР о стратегическом партнёрстве, и упомянул четвёртую статью договора, согласно которой одна из сторон немедленно оказывает военную помощь всеми имеющимися у неё средствами, если другая сторона окажется в состоянии войны из-за вооружённого нападения одного или нескольких государств. Путин добавил, что Россия не сомневается, что руководство КНДР относится к договорённостям серьёзно.

В свою очередь издание Politico писало, что в Белом доме чиновники считают, что США практически ничего не могут сделать, чтобы помешать развитию сотрудничества России и КНДР.