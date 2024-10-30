Москва, 30 октября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Нет ничего необычного в том, что Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Об этом заявила Мария Захарова 30 октября в ходе брифинга.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волковс

«Два государства, хорошие соседи с историей отношений договариваются об основах взаимодействия в разных сферах, в том числе касающихся собственной безопасности. Почему это странно для Запада может быть?» — отметила дипломат. Трансляцию брифинга вела пресс-служба МИД на видеохостинге RuTube.

Захарова обвинила Запад в демонизации России и КНДР и заявила, что только для потребителей этой темы что-то может быть непонятно, когда два государства о чём-то договариваются. На вопрос журналистов о том, приведёт ли это соглашение к пересмотру Россией санкций Совбеза ООН против КНДР, она отметила, что Москва эти меры полностью провалились.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын 19 июня Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что новый документ потребовался в связи с трансформациями в геополитической обстановке и качественными изменениями в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна.

Путин 24 октября сообщил, что Государственная дума ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве. Он подчеркнул, что не сомневается в серьёзном отношении северокорейского руководства к взятым на себя обязательствам.

25 октября российский лидер заявил, что Москва и Пхеньян сами решат, каким образом применять статью о военной взаимопомощи. РФ поддерживает связь с северокорейскими друзьями, подчеркнул он.