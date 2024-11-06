Мелитополь, 6 ноября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Украинские власти скрывают реальные потери, понесённые после удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом 6 ноября сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«После прилёта по заводу «Мотор Сич» на место прибыло более 50 скорых, хотя, по официальной версии, там только шесть погибших и 22 раненых», ― процитировал ТАСС Рогова.

Он добавил, что среди погибших есть сотрудники предприятия, но они работали на производстве военной продукции. Рогов добавил, что в цеху, по которому нанесли удар, располагалось производство комплектующих и авиадвигателей для беспилотников.

«Сейчас идёт подсчёт реальных потерь противника, поскольку украинские власти контролируют, чтобы нигде не размещалось видео или фото из данного цеха», ― отметил председатель комиссии.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября ВКС России нанесли авиаудар по украинскому заводу «Мотор Сич» в Запорожской области. Уточняется, что удар при помощи авиабомбы, оснащённой унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК-500), был нанесён по цехам сборки и хранения беспилотников. В результате уничтожили до 250 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Украинская журналистка Диана Панченко 21 сентября обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского во лжи о количестве погибших в ходе конфликта украинских военных. По её словам, он делает это для того, чтобы создать иллюзию благоприятной обстановки в армии. Панченко отметила, что для Зеленского жизни украинцев — всего лишь цифры и он беспокоится не о людях, а о красивых отчётах.

Также реальные данные о потерях ВСУ намеренно занижают и западные СМИ, сообщил полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук. По его оценкам, Киев в ходе конфликта потерял около 400 тыс. человек из личного состава. Еще 800 тыс. человек — это санитарные потери. Около 20 млн украинцев, считает Матвийчук, стали беженцами и покинули страны после начала конфликта с Россией.