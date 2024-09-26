ВКС России ударили по цехам «Мотор Сич» по производству беспилотников ВСУ
Москва, 26 сентября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиаудар по украинскому заводу «Мотор Сич» в Запорожской области, сообщает 26 сентября Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
Уточняется, что удар был нанесён по цехам сборки и хранения беспилотников на двигателестроительном предприятии авиационной промышленности ПАО «Мотор Сич».
«До 250 БПЛА ВСУ различного типа уничтожено в результате нанесения авиационного удара с применением УМПК-500», — сказано в сообщении.
24 сентября российское военное ведомство информировало, что российские войска нанесли удары по военному аэродрому и двум цехам по производству беспилотников для Вооружённых сил Украины.
22 сентября российские военные нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Также авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС России были уничтожены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, поражена инфраструктура военных аэродромов, цеха по производству беспилотников.