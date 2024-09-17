Москва, 17 сентября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Западные СМИ намеренно занижают реальные данные о потерях Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 17 сентября заявил «Известиям» полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

Ранее в тот же день американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на спецслужбы сообщила, что потери ВСУ за время конфликта с Россией составляют примерно 80 тыс. человек убитыми и 400 тыс. человек ранеными. Матвийчук убеждён, что в США знают точные соответствующие цифры, однако предпочитают их не раскрывать.

«Я полагаю, что они с точностью до одного человека знают потери, потому что Киев отчитывается перед ними за всё это проведенное мероприятие. СМИ просто дают жареные факты», — прокомментировал он данную публикацию.

По его оценкам, Киев в ходе конфликта потерял около 400 тыс. человек из личного состава. Еще 800 тыс. человек — это санитарные потери. Около 20 млн украинцев, считает Матвийчук, стали беженцами и покинули страны после начала конфликта с Россией.

Как передавало ИА Регнум, за период с 7 по 13 сентября ВСУ потеряли на всех направлениях, где ведутся бои, почти 17 тыс. человек.

Ранее 12 сентября телеканал CNN информировал, что на Украине больницы сталкиваются с проблемой нехватки мест для размещения раненых военных ВСУ. Отмечается, что в медицинских учреждениях не хватает коек для размещения украинских военных, которые поступают «почти непрекращающимся потоком». 8 сентября также CNN сообщал, что украинская армия остро нуждается в новых силах в Донбассе, а подкреплений ей катастрофически не хватает.