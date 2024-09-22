Киев, 22 сентября, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Во лжи о количестве погибших в ходе конфликта украинских солдат обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского украинская журналистка Диана Панченко. Соответствующее заявление журналистка сделала 21 сентября в соцсети Х.

Oleksandr Klymenko/Global Look Press Владимир Зеленский

«Зеленский лжет о количестве погибших военнослужащих (ВСУ. — Прим. ред.). Он говорит, что их гораздо меньше 80 тысяч! Но он никогда не скажет нам точное число», — написала Панченко.

По мнению журналистки, Зеленский скрывает реальное число погибших украинских солдат, чтобы создать иллюзию благоприятной обстановки в армии. Панченко отметила, что для Зеленского жизни украинцев — всего лишь цифры и он беспокоится не о людях, а о красивых отчётах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер, не менее 700 тысяч военнослужащих ВСУ погибли в результате украинского конфликта, и в их смерти виноват глава киевского режима Зеленский. Экс-разведчик отметил, что политик сам выбрал путь конфликта, а не мира. Так эксперт ответил на видеообращение политика по случаю Дня независимости Украины. В ролике глава киевского режима заявил, что Украина всегда будет помнить о погибших военных.

16 июня бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил главу киевского режима в том, что тот способствовал массовой гибели жителей Украины в ходе боевых действий. Он добавил, что никто в таких объёмах не допускал убийства граждан своей страны.

В феврале текущего года Зеленский утверждал, что потери ВСУ с начала конфликта составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что каждый гражданин Украины понимает — это ложь.

23 апреля возглавлявший на тот момент Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли почти полмиллиона военных с начала специальной военной операции.