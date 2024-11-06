Вашингтон, 6 ноября, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Вероятность победы в выборах президента США существенно возросла у кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом 6 ноября свидетельствуют данные сайта для прогнозов Polymarket.

Salvatore Di Nolfi/AP/TASS

По состоянию на 07:35 мск, шансы Трампа на победу превышали 94%. Вероятность лидерства его соперницы, кандидата от демократов Камалы Харрис оценивалась чуть более чем в 5%.

Ранее по оценкам букмекеров шансы Трампа на победу составляли 71,1%.

Как сообщало ИА Регнум, скорее всего Трамп одержит победу более чем в 20 штатах, а Камала Харрис будет лидировать более чем в 10 штатах, считает агентство Associated Press. По данным журналистов, республиканец уже получил поддержку 230 выборщиков, у демократов 187 голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать голоса не менее чем 270 выборщиков.

На фоне президентских выборов в США стоимость биткоина обновила исторический максимум. По данным площадки криптовалютной биржи Binance, на утро 6 ноября цена биткоина изменилась на +9,14% за последние 24 часа, превысив отметку в 74 тыс. долларов.

Уверенную победу Дональда Трампа прогнозируют в нескольких штатах. По подсчётам журналистов, Трамп победит в Техасе, Флориде, Огайо, Теннесси, Индиане, Миссури, Алабаме и Южной Каролине, Кентукки и Луизиане, Оклахоме, Миссисипи, Арканзасе и Канзасе, Небраске, Западной Вирджинии, Северной и Южной Дакоте, а также Вайоминге.