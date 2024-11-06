Вашингтон, 6 ноября, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Уверенную победу кандидата в президенты США от партии республиканцев Дональда Трампа прогнозируют в нескольких штатах. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Whitehouse.archives.gov Выборы в США

По прогнозам, Трамп набрал более половины от необходимых для победы 270 голосов выборщиков (196), против 112 у его соперницы Камалы Харрис (Демократическая партия).

По подсчётам журналистов, Трамп победит в Техасе (40 голосов), Флориде (30), Огайо (17), Теннеси (11), Индиане (11), Миссури (10), Алабаме и Южной Каролине (по девять), Кентукки и Луизиане (по восемь), Оклахоме (семь), Миссисипи, Арканзасе и Канзасе (по шесть в каждом), Небраске (пять), Западной Вирджинии (четыре), Северной и Южной Дакоте, а также Вайоминге (по три).

При этом большинство избирателей поддержало Харрис в штате Нью-Йорк (28 голосов выборщиков), Иллинойсе (19), Нью-Джерси (14), Массачусетсе (11), Мэриленде и Колорадо (по 10), Коннектикуте (семь), Род-Айленде (четыре), Вермонте, Делавэре и в столичном округе Колумбия (по три).

Подсчёт голосов продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября Дональд Трамп заявил, что дела у республиканцев на выборах идут очень хорошо. Партия выигрывает по-крупному, отметил кандидат в президенты США. При этом многие избирательные участки в США ещё не были закрыты и продолжали свою работу.

Также Трамп признался, что ожидает большую победу по итогам выборов. Он призвал сторонников продолжать голосовать и не покидать избирательные участки до волеизъявления. Кроме того, республиканец заявил о «массовом мошенничестве» на выборах в колеблющемся штате Пенсильвания, однако подробности раскрывать не стал. В полицейском управлении Филадельфии ответили, что им неизвестно о каких-либо проблемах с голосованием, которые требовали бы от них реагирования.

В США 5 ноября станет последним днём всеобщего голосования, когда воспользоваться избирательным правом смогут 160 млн граждан. Из них более 75 млн уже отдали свои голоса досрочно. Затем право голоса перейдёт к выборщикам от штатов.