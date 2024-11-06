Вашингтон, 6 ноября, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Порядка 230 голосов предварительно получил от выборщиков кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп. Соответствующие данные 6 ноября привело агентство Associated Press (AP).

Alex Brandon/AP/TASS

Журналисты уточнили, что по расчётам республиканцев поддержали 230 выборщиков, у демократов 187 голосов. Скорее всего Трамп одержит победу более чем в 20 штатах, а Камала Харрис будет лидировать более чем в 10 штатах.

Как сообщало ИА Регнум, по предварительным данным, Трамп обогнал соперницу в Аризоне на тысячу голосов избирателей. После подсчёта 50% бюллетеней в колеблющемся штате шансы на победу сравнялись у обоих кандидатов на президентское кресло, отмечали в агентстве Associated Press.

Для победы на выборах президента США одному из кандидатов необходимо получить поддержку не менее 270 выборщиков. Согласно прогнозу, экс-глава Белого дома Дональд Трамп может объявить о победе на выборах досрочно, утверждала телекомпания CBS. При этом не исключалось, что Камала Харрис по мере подсчёта бюллетеней для досрочного голосования и присланных по почте может завладеть преимуществом.