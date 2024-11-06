Вашингтон, 6 ноября, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Отметку в 100 голосов выборщиков первым преодолел кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, опередив более, чем вдвое свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис. Об этом 5 ноября свидетельствует прогноз агентства Associated Press.

ИА Регнум Харрис, Трамп

Согласно расчетам агентства, Дональду Трампу удалось набрать 101 голос выборщиков, а его соперницу Камалу Харрис поддержали только 49. При этом компания Edison research даёт Трампу 105 голосов выборщиков, а Камале Харрис — лишь 27. Телеканал Fox News, лояльный к республиканцам, прогнозирует 111 голосов у Трампа и 72 голоса у Харрис.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп проиграл предварительный опрос на «пророческом» для политологов острове Гуам в Тихом океане. Эти результаты играют большую роль, так как на острове точно предсказывали победителя на всех президентских выборах.

Следить за результатами президентских выборов в США вместе с Дональдом Трампом намерен американский предприниматель Илон Маск. Бизнесмен прибыл для поддержки политика в его резиденцию во Флориде.

Первые избирательные участки, на которых проходили президентские выборы в США, закрылись в штатах Индиана и Кентукки 5 ноября в 18:00 по местному времени (6 ноября в 02:00 мск).