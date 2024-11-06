Гуам, США, 6 ноября, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис набрала наибольшее количество голосов. По итогам выборов президента США на острове Гуам, который считается «пророческим» регионом, она обошла своего оппонента — республиканца Дональда Трампа, написала 5 ноября газета The New York Post (NYP).

ИА Регнум Харрис, выборы

«Хотя Трамп и проиграл предварительный опрос на Гуаме, экс-президент превзошёл результаты своих последних двух избирательных циклов на территории США», — написали в статье.

При этом результаты с острова в Тихом океане не учитываются на выборах, но они играют большую роль для политологов и социологов. Дело в том, что на острове верно предсказывали победителя на всех президентских выборах.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп назвал свою нынешнюю кампанию лучшей из тех трёх, в которых он участвовал (в 2016 и 2020 годах), и выразил уверенность, что его отрыв от Камалы Харрис будет значительным. При этом он пожаловался на длительный подсчёт голосов в США и привёл в пример Францию, где результаты выборов объявляются, по словам Трампа, очень быстро.

Преодолеть внутренний раскол в обществе вне зависимости от итогов выборов президента пожелала США официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американцы буквально готовы нападать друг на друга только за то, что другой человек носит символику или агитирует за политика, которому верят и доверяют. Происходящее не является демократией или заданными самими же США стандартами, а самое чудовищное, что это делается в таких масштабах, добавила дипломат.